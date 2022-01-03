Омичей на январских праздниках пригласили в приют для собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Омска, начиная с 4 января, могут посетить приют для бездомных животных. Сейчас там содержатся 423 собаки. Многие из них оказались оставлены старыми хозяевами — дачниками, которые бросили мохнатых сторожей на произвол судьбы с окончанием летнего сезона.

— В новогодние каникулы в приюте по графику будут дежурить сотрудники, все собаки обеспечены питанием и надлежащим медицинским обслуживанием и уходом. Посетить приют можно будет, предварительно позвонив в учреждение по телефону, — отметили в администрации города.

У каждого омича есть возможность помочь приюту: передать туда корм, крупы и медикаменты.

Напомним, что число питомцев в учреждении постоянно меняется. Собакам, которых отлавливают, цепляют на уши не снимаемые бирки. Тех, кто не проявляет агрессию, возвращают в их привычные места обитания. Всех, попавших в приют, вакцинируют и стерилизуют в обязательном порядке.

ВАЖНО!

Передать угощения и лекарства собакам можно по адресу ул. 2-я Учхозная, 2а

Телефон приюта: 44-67-43

Если вы потеряли домашнего питомца или ищете нового друга, - заходите в официальную группу муниципального приюта в социальной сети «ВКонтакте» или профиле Instagram.