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Дом. Семья3 января 2022 4:14

Омичей на январских праздниках пригласили в приют для собак

У горожан есть возможность завести себе нового друга, который очень нуждается в человеческой заботе
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Омичей на январских праздниках пригласили в приют для собак

Омичей на январских праздниках пригласили в приют для собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Омска, начиная с 4 января, могут посетить приют для бездомных животных. Сейчас там содержатся 423 собаки. Многие из них оказались оставлены старыми хозяевами — дачниками, которые бросили мохнатых сторожей на произвол судьбы с окончанием летнего сезона.

— В новогодние каникулы в приюте по графику будут дежурить сотрудники, все собаки обеспечены питанием и надлежащим медицинским обслуживанием и уходом. Посетить приют можно будет, предварительно позвонив в учреждение по телефону, — отметили в администрации города.

У каждого омича есть возможность помочь приюту: передать туда корм, крупы и медикаменты.

Напомним, что число питомцев в учреждении постоянно меняется. Собакам, которых отлавливают, цепляют на уши не снимаемые бирки. Тех, кто не проявляет агрессию, возвращают в их привычные места обитания. Всех, попавших в приют, вакцинируют и стерилизуют в обязательном порядке.

ВАЖНО!

Передать угощения и лекарства собакам можно по адресу ул. 2-я Учхозная, 2а

Телефон приюта: 44-67-43

Если вы потеряли домашнего питомца или ищете нового друга, - заходите в официальную группу муниципального приюта в социальной сети «ВКонтакте» или профиле Instagram.