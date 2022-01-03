В Омске обнаружили почти два десятка несанкционированных елочных базаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске специалисты местной администрации обнаружили 18 несанкционированных елочных базаров. Стихийные рынки по нелегальной продаже новогодних деревьев базировались в Советском административном округе города, сообщили в мэрии.

— В отношении продавцов были составлены протоколы об административном правонарушении. Бизнесменам грозят предупреждение или наложение штрафа, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Размер штрафов будет зависеть от статуса продавца. Физлица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей, должностные — от 5 до 7 тысяч, а юридические — от 20 до 100 тысяч рублей.

До 6 января специалисты мэрии также будут проверять, соблюдаются ли на елочных базарах чистота и порядок. Если нет, то за это продавцам предстоит также понести ответственность.

— В случае выявления нарушений правил благоустройства территории к нарушителям будут приняты меры административного воздействия, — рассказала начальник отдела социально-экономического развития и потребительского рынка администрации Советского округа Нонна Аракелова.