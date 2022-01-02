Максим Стуканов: Такого в истории омской скорой помощи не было никогда

Омичи приятно удивили скорую помощь города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказал главный врач омской скорой помощи Максим Стуканов, новогодняя ночь его приятно удивила. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Дежурство выдалось на редкость спокойным. Всего омские медики совершили около тысячи выездов к пациентам, обычно цифра намного больше. К тому же раньше бывало много ложных вызовов, звонков по чрезвычайным происшествиям, дракам, поножовщине. При встрече 2022 года ночь была спокойной, без лишней суеты и громких происшествий.