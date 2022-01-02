Житель Омской области сжег свою легковушку, чтобы ее не увезли на штрафстоянку

После выходки задержанного водителя автомобиль не подлежит восстановлению. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Как сообщили в региональном управлении УМВД, в новогоднюю ночь, в 2:30 по местному времени, в Калачинском районе Омской области сотрудники ГИБДД остановили на проселочной дороге автомобиль ВАЗ-21099. За рулем автомобиля оказался 35-летний водитель без прав. Поэтому машину собирались эвакуировать на штрафстоянку.

Пока инспекторы составляли протокол, нарушитель облил легковушку бензином и поджег. В итоге автомобиль полностью сгорел, водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД и МВД.