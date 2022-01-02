В последние сутки прошлого года в Омской области возбудили десять уголовных дел

Полицейские сообщили, сколько преступлений совершили в последние сутки 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день прошлого года в Омской области граждане 848 раз за сутки обращались в полицию с заявлениями и сообщениями о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок правоохранители возбудили 10 уголовных дел. Из них два дела возбуждены по фактам краж, одно - по факту дистанционного мошенничества.

Полицейские за сутки задержали 12 человек по подозрению в совершении преступлений и пресекли 465 безобразий, квалифицированных как административные правонарушения.

В пресс-службе УМВД России по Омской области также уточнили, что за последние сутки года в регионе зафиксировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили травмы четыре человека. Инспекторы также выявили десять автолюбителей, севших за руль в пьяном виде.