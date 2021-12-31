В Омске разыскивают мужчину, напавшего на курьера службы доставки

Предновогоднее утро у подростка было явно испорчено. Фото: УМВД России по Омской области.

Как сегодня сообщили в УМВД по Омской области, утром 31 декабря около 09:00 часов на остановке «Площадь Ленина» неизвестный мужчина зашел в теплую остановку. Там находился 17-летний парень, курьера «Яндекс. Еды». Молодой человек ждал транспорт.

Неизвестный выхватил у подростка телефон и скрылся с места преступления. По свидетельским показаниям, он направился в сторону остановки «Голубой огонек». Парень не растерялся и сразу нажал на тревожную кнопку. Прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полиция сообщила о приметах разыскиваемого. Его возраст 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения. Если вы опознали его, позвоните в полицию по тел.: (3812) 79-32-02, 79-35-76, +7 913-666-32-47.