Минувшей ночью в Крутинке Омской области сгорел дом и его хозяйка

Омичей просят быть внимательнее с пиротехникой в новогоднюю ночь. Фото: СК Омской области.

В ночь с 30 на 31 декабря в поселке Крутинка Омской области произошел пожар в одноэтажном частном двухквартирном доме. Во время пожара погибла 40-летняя сожительница хозяина квартиры, сам он находится в реанимации.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины пожара.