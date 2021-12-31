Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 8:49

Минувшей ночью в Крутинке Омской области сгорел дом и его хозяйка

Пока следователи устанавливают причины происшествия
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омичей просят быть внимательнее с пиротехникой в новогоднюю ночь. Фото: СК Омской области.

Омичей просят быть внимательнее с пиротехникой в новогоднюю ночь. Фото: СК Омской области.

В ночь с 30 на 31 декабря в поселке Крутинка Омской области произошел пожар в одноэтажном частном двухквартирном доме. Во время пожара погибла 40-летняя сожительница хозяина квартиры, сам он находится в реанимации.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины пожара.