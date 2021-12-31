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Общество31 декабря 2021 6:52

После сильных морозов в Омске опять резко потеплеет

Прогноз погоды на неделю новогодних каникул
Наталья ВИРКУНЕН
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Снега в этом году выпало совсем немного, снегопады - почти редкость.

Снега в этом году выпало совсем немного, снегопады - почти редкость.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящую новогоднюю ночь омичей ожидают довольно крепкие морозы — по данным Обь-Иртышского УГМС, похолодает -20…-25°, местами до -30°, днем 1 января установится температура -15...-20°. Осадков не ожидают.

2 января температура еще немного понизится, до -16…-21° ночью, местами до -26°, и до -7…-12° днем. В некоторых районах – небольшой снег.

3 января также обещают небольшой снег. Ночью -9…-14°, местами до -19°, а вот днем уже потеплеет -4…-9°.

Но и это потепление надолго не задержится, как сообщает Росгидромет, к среде 5 января днем в Омске похолодает до -14, а к Рождеству — нас снова ждут -20 и ниже.