После сильных морозов в Омске опять резко потеплеет

Снега в этом году выпало совсем немного, снегопады - почти редкость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящую новогоднюю ночь омичей ожидают довольно крепкие морозы — по данным Обь-Иртышского УГМС, похолодает -20…-25°, местами до -30°, днем 1 января установится температура -15...-20°. Осадков не ожидают.

2 января температура еще немного понизится, до -16…-21° ночью, местами до -26°, и до -7…-12° днем. В некоторых районах – небольшой снег.

3 января также обещают небольшой снег. Ночью -9…-14°, местами до -19°, а вот днем уже потеплеет -4…-9°.

Но и это потепление надолго не задержится, как сообщает Росгидромет, к среде 5 января днем в Омске похолодает до -14, а к Рождеству — нас снова ждут -20 и ниже.