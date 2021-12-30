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Общество30 декабря 2021 16:41

Омский аэропорт зарегистрировал полуторамиллионного пассажира

Счастливчика поздравили по прилету и подарили билет на авиарейс
Наталья ВИРКУНЕН
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Для пассажира поздравление стало полной неожиданностью. Фото: пресс-служба омского аэропорта.

Для пассажира поздравление стало полной неожиданностью. Фото: пресс-служба омского аэропорта.

В преддверии Нового года в омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира. Им стал омич Андрей Камионко, направлявшийся в Москву самолетом авиакомпании S7.

Счастливчика поспешил лично поздравить генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов, он вручил пассажиру карту на обслуживание в бизнес-зале, новогоднюю и сувенирную продукцию. Авиакомпания, которой летел омич, подарила своему клиенту сертификат на бесплатный перелет Омск - Москва (Домодедово) - Омск.

- Для нас это тоже важное событие, потому что впервые в новейшей истории омского аэропорта мы сумели достичь такого пассажиропотока. Это важно, и говорит нам, что мы выходим из кризиса после пандемии, - прокомментировал событие Олег Селиверстов.