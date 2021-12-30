В частном секторе Омска появятся желтые контейнеры для раздельного сбора мусора

В Омске программа по раздельному сбору мусора будет действовать и в частном секторе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Уже после новогодних праздников на площадках для сбора мусора в частном секторе Омска появятся 473 специальных контейнера. Отличить их можно будет по яркому желтому цвету. Туда можно складывать только сухие фракции, а именно стекло, металл, древесину и пластик.

109 контейнеров для раздельного сбора установят в Кировском округе, 120 контейнеров — в Центральном округе, 147 контейнеров — в Ленинском округе, 58 контейнеров — в Советском округе и 39 баков в Октябрьском административном округе, сообщили в мэрии. На и приобретение потратили 9,7 миллионов рублей.

Стоит отметить, что такие же контейнеры появятся и у многоквартирных домов. Подробнее об этом и планах по реализации программы раздельного сбора мусора читайте в материале «КП-Омск»