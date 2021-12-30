В центре Омска откроют бесплатную парковку

Бесплатная парковка будет доступна до 9 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года напротив улицы Музейной - между Выставочным и Воскресенским скверами будет открытая бесплатная парковка.

В департаменте общественной безопасности подчеркивают, оставить свой автомобиль могут все желающие, что позволит не создавать помехи движению транспорта.

Напомним, что до 10 января омичи смогут прогуляться по новогодним локациям. Отследить пеший маршрут по центральным улицам Омска можно в онлайн-карте мероприятий.