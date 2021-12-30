В Омске обновляют спортивные школы

В помещении городской спортивной школы олимпийского резерва №28, расположенном по адресу улица Красных зорь, 54/4, в декабре завершены ремонтные работы. Здесь был выполнен косметический ремонт спортивного зала общей площадью 101 кв. м и уложено татами. Кроме того, в здании заменили окна и двери, отремонтировали санузел.

Благотворительную помощь в размере около 800 тысяч рублей на проведение ремонтных работ спортшколе олимпийского резерва №28 оказал давний социальный партнёр - АО «Транснефть – Западная Сибирь». Учреждение также привлекло собственные средства.

Заместитель мэра г. Омска Анастасия Терпугова отметила, что обновление материально-технической базы учреждений спорта для города очень важное и нужное направление работы. И модернизация спортивной инфраструктуры возможна только с привлечением различных источников бюджета. «И в деле модернизации спорта у нас давно есть надёжный социальный партнер - это АО «Транснефть - Западная Сибирь», - добавила Анастасия Терпугова.

Кстати, в 2020 году время благодаря поддержке АО «Транснефть – Западная Сибирь» в здании СШОР №28 по ул. Индустриальная, 4 б заменили 15 оконных блоков. Для воспитанников спортшколы было приобретено новое татами площадью 80 квадратных метров. Предприятие направило на эти цели порядка 400 тысяч рублей.