Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 7:25

Минздрав: В Омской области пока нет случаев заражение штаммом ковида «Омикрон»

Но к его появлению уже готовятся
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске готовятся к приходу "Омикрона".

В Омске готовятся к приходу "Омикрона".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области только начала спадать четвертая волна коронавируса, в день фиксировали около 600 новых заболевших около месяца. Но сейчас ситуация налаживается и показатели снижаются. Пока в регионе затишье, в мире сталкиваются с новой проблемой. Бушует новый штамм ковида «Омикрон».

Он уже пришел в Россию, в Москве недавно зарегистрировали несколько новых случаев. По регионам он еще не успел распространиться. Но в Омской области уже готовятся к его встрече. Как отметили в Минздраве и Роспотребнадзоре, вируса не выявлено на территории Омской области, но он вполне может добраться и к нам. Сейчас проработаны все варианты реагирования, составлена маршрутизация.

- Мы готовимся и боимся, что не сможем обслужить население. Врачей у нас больше не стало, поэтому, если будет новый всплеск заболеваемости, то нагрузка на систему здравоохранения будет огромной, - отметила замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.