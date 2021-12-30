В Омске в новогоднюю ночь городские парки будут работать до 4-х утра

Зарядиться праздничным настроением можно и на Любинском проспекте Фото: пресс-служба администрации города Омска

Несмотря на ковидные ограничения и отсутствие традиционных массовых гуляний в новогоднюю ночь, омичи всё же смогут встретить 2022 год вместе. В ночь с 31 декабря на 1 января городские парки будут работать до 4-х утра.

Главный парк города - имени 30-летия ВЛКСМ встретит омичей 20-метровой ёлкой, снежными лабиринтами и аттракционами. Для всех гостей будет работать каток, Хаски-парк, а также общепит.

Жителей городка Нефтяников ждут в Советском парке. Всю новогоднюю ночь здесь будет работать зимний городок, включающий пятиметровую горку со световым туннелем, пункт проката тюбингов, аттракцион «Тюбинг-кросс», каток с прокатом коньков, кофейню. Ещё одним приятным развлечением станет катание на лошадях и оленях.

А вот жители Амурского посёлка могут встретить Новый год в Саду «Сибирь». Здесь омичей ждёт новогодняя пятиметровая ёлка, детская горка и хоккейная коробка.

К слову, все новогодние каникулы городские парки будут работать в режиме выходного дня: с 11:00 до 22:00.

Как ранее писала КП.Омск, в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, температура опустится до −22°. Утром 1 января температура в городе почти не изменится. Ожидается небольшой снег.