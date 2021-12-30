Поставок вакцины от ковида для детей ожидают на новогодних праздниках

В Омске пока ожидают первых поставок вакцины от ковида для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале декабря сообщали, что скоро вакцина от ковида будет доступна и для детей. Разработки препарата для детей от 12 до 18 лет завершились, и вскоре его должны начать поставлять в регионы. Ранее омский минздрав ожидал, что первая партия вакцины придет в регион до Нового Года, но пока поставки задерживаются.

- Регистрация вакцины завершена, в ближайшее время она пойдет в регионы. Возможно, первые поставки будут и на Новогодних праздниках. Мы пока не знаем, откуда именно вакцина будет поставляться в наш регион. Мы уже проработали алгоритм действий с министерством образования и нашими университетами, поэтому пока ждем, - рассказала о планах на поставки замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.

Напомним, что ставить прививки от ковида детям можно будет только с согласия родителей.