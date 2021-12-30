После прививок ковидом заболевает только 7% омичей

После прививок омичи легче переносят ковид. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на близость новогодних праздников не получается полностью забыть о пандемии коронавируса, которая бушует в мире уже второй год подряд. Не обошла она и Омскую область. По последним данным ковидом в регионе за все время переболели 129 608 человек.

В начале 2021 года в Омской области началась массовая вакцинация от ковида. Зимой она проходила не очень активно, но уже к лету цифры заметно выросли. Сейчас в Омской области первым компонентом «Спутник-V» привиты более 1 миллиона человек, а вторым почти 800 тысяч. Несмотря на это, многие омичи до сих пор не доверяют вакцине и прививаться не спешат. Медики обращают внимание на то, что прививка не сможет полностью обезопасить от болезни, но точно убережет от летального исхода.

- В Омской области только 7% вакцинированных заражаются ковидом. Среди них нет тяжелых случаев. Также после вакцинации не зафиксировали ни одного летального исхода, - сообщила замминистра здравоохранения региона Элеонора Кролевец.