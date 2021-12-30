Знаменитому омскому юристу Казаннику установили памятник

Летом этого года в парке имени Алексея Казанника высадили хвойные деревья. В мероприятии принял участие сын юриста, прокурор Дмитрий Казанник (на фото слева). Фото: прокуратура Омской области.

29 декабря, в преддверии 300-летия российской прокуратуры, состоялось открытие памятного знака в честь известного за пределами Омской области юриста Алексея Казанника.

Имя омского деятеля прогремело на всю страну в 1989 году, когда Казанник уступил свое место в Верховном совете Борису Ельцину. Спустя четыре года, юрист уже был назначен Генеральным прокурором РФ. Чуть позже Алексей Иванович во всеуслышание заявил о политическом давлении, покинул свой пост и вернулся в Омск.

Здесь он преподавал для будущих юристов. Работу в омской прокуратуре получили и два его сына.