В Омске нашли одного из троих сбежавших воспитанников колосовского интерната

В Омске и области продолжают разыскивать двух подростков, сбежавших из интерната. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне, 24 декабря, в полицию обратилась директор интерната в Колосовском районе. Она сообщила, что вечером пропали три подростка. С тех пор они не выходили на связь и ничего о их месте нахождения известно не было. Предполагали, что они могли отправиться в Омск.

Как сообщили в пресс-службе полиции, одного из приятелей задержали накануне в Омске на улице Братская. С подростком все хорошо, никаких травм он не получил, противоправных действий в отношении него так же не совершалось. Как объяснил сам подросток, все это время он находился у знакомых.

Сейчас полиция продолжает разыскивать двух других пропавших:

- Кулаков Александр 2004 г.р., рост 156 см, глаза голубые, худощавого телосложения. Был одет: куртка черного цвета, брюки камуфляжного цвета, черные кроссовки;

- Колосов Андрей 2005 г.р., рост 156 см, глаза голубые, спортивного телосложения. Был одет: куртка черно-серого цвета, спортивные штаны черного цвета, красные кроссовки;

Если вы видели подростков или знаете, где они могут находиться, сообщите в полицию по телефону: 79-38-03, 79-32-00