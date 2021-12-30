В омской епархии предложили отказаться от ценников и уйти в соцсети

Таинство крещения можно пройти от 500 рублей. Фото: Омская Епархия

Накануне праздника Рождества Христова омская епархия подвела итоги года. Митрополит Омский и Таврический Владимир предложил вводить новые методы общения духовенства с прихожанами - через соцсети. По мнению священнослужителя, такой ход должен сблизить церковь с верующими.

На встрече говорилось и доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Правда, в некоторых приходах такая работа уже практикуется, но лучше, чтобы это было повсеместно.

- Вы знаете, сегодня многие из них остаются за пределами внимания, остаются дома одни. Мы должны сами приехать к этим людям, уделить внимание, оказать посильную помощь, принести им Слово Божие, - отметил протоиерей Олег Цветков.

А вот митрополит Владимир был более радикален и предложил отказаться от ценников в церковных лавках. Сейчас таинства и молитвенные требы стоят денег. Но, по мнению владыки, это лишь отталкивает людей от веры. При таком исходе, омичи всё же смогут отблагодарить церковь и по желанию оставить пожертвование.