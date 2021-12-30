Омичка проиграла суд против губернатора Буркова

Очередной иск против коронавирусных ограничений оставлен без удовлетворения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Омске началась волна исков граждан против ковидных ограничений. Один из них, который накануне рассмотрели в Центральном районном суде города, оставили без удовлетворения, рассказал Город 55.

Жительница Омска посчитала, что «антиковидное» распоряжение главы региона и введенные в общественных местах QR-коды нарушают неприкосновенность ее личной жизни, ограничиввают свободу передвижения, гарантированную Конституцией РФ.

Такие меры, как говорится в иске, «вызывают у нее нравственные страдания, страх», «наступление диктаторского режима» противоречит действующему законодательству. При этом защитник губернатора, представлявший его интересы в суде, не увидел причинно-следственной связи между ущербом истицы и действиями губернатора.

Судья, в свою очередь, процитировала Международный пакт о гражданских и политических правах. В документе прямо указывается на возможность введения таких ограничений, если это необходимо для охраны здоровья других.

Очередной иск омички суд не удовлетворил. Ранее она судилась с омской прокуратурой и рядом торговых центров из-за тех же ограничений.