Какой будет погода в Омске в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в регионе будет прохладно и ясно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Яндекс.Погоды составили уточнённый прогноз погоды на новогоднюю ночь в Омске. Заодно изучили данные метеонаблюдений в городе за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян о том, какую погоду на Новый год они считают идеальной.

Идеальной новогодней погодой, по мнению россиян, оказалась такая: температура от 0 до −10 °C, безветренно, умеренный снегопад. Оказалось, что за последнее десятилетие омичам дважды удалось встретить Новый год при образцовой погоде — в 2015 и 2017 годах.

В ночь с 31 декабря на 1 января жителей региона ждет иная картина. Будет ясно. Температура воздуха около −22°, ветер будет дуть со скоростью 2,7 метра в секунду. Утром 1 января температура в городе почти не изменится, ветер ослабнет до 2,1 м/c. Ожидается небольшой снег