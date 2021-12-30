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Общество30 декабря 2021 4:15

Какой будет погода в Омске в новогоднюю ночь

Яндекс.Погода составила прогноз и сравнила его с идеальными представлениями горожан
Наталья ВИРКУНЕН
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В новогоднюю ночь в регионе будет прохладно и ясно

В новогоднюю ночь в регионе будет прохладно и ясно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Яндекс.Погоды составили уточнённый прогноз погоды на новогоднюю ночь в Омске. Заодно изучили данные метеонаблюдений в городе за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян о том, какую погоду на Новый год они считают идеальной.

Идеальной новогодней погодой, по мнению россиян, оказалась такая: температура от 0 до −10 °C, безветренно, умеренный снегопад. Оказалось, что за последнее десятилетие омичам дважды удалось встретить Новый год при образцовой погоде — в 2015 и 2017 годах.

В ночь с 31 декабря на 1 января жителей региона ждет иная картина. Будет ясно. Температура воздуха около −22°, ветер будет дуть со скоростью 2,7 метра в секунду. Утром 1 января температура в городе почти не изменится, ветер ослабнет до 2,1 м/c. Ожидается небольшой снег