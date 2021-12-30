1 января проезд в омских автобусах останется платным

1 января омичи будут платить за проезд полную стоимость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На носу Новый Год, осталось всего несколько дней. Многих интересует, как будет работать общественный транспорт в праздники. Об этом уже рассказывали в дептрансе. До 10 января автобусы будут ходить в режиме выходного дня. Более существенные изменения будут в работе транспорта 1 января. В этот день значительно увеличат интервал между автобусами.

Были предположения о том, что проезд в автобусах 1 января будет бесплатным, но это оказалось не так. В разговоре с ГТРК «Иртыш» и.о. обязанности директора департамента транспорта Омска Вадим Кормилец отметила, что такую возможность даже не рассматривали. Платить за проезд омичи будут по обычному тарифу, а вот время лучше планировать заранее, ведь интервалы между автобусами будут даже больше, чем в обычный выходной день .