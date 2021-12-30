Волонтеры нефтепроводного предприятия организовали для детей новогоднюю акцию

В АО «Транснефть - Западная Сибирь» подведены итоги традиционной волонтерской акции «Подари ребенку Рождество!», цель которой - оказать помощь детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях - воспитанникам детских домов, социально-реабилитационных центров, специализированных домов ребенка в регионах присутствия предприятия.

В течение месяца сотрудники предприятия собирали подарки для детей, чтобы в канун новогодних праздников исполнить их заветные пожелания и мечты. В общей сложности волонтеры АО «Транснефть - Западная Сибирь» подготовили более четырёхсот детских подарков: сладости, одежду и нарядные костюмы, спортивный инвентарь, развивающие игры, книги, товары для хобби, игрушки.

По итогам акции подарки получили воспитанники из 16 социальных учреждений Западной Сибири, в том числе Специализированного дома ребёнка г. Омска, «Адаптивной школы-интерната» в г. Омске, омского благотворительного фонда «Радуга», детского дома № 3, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в Анжеро-Судженске, Красноярского краевого специализированного дома ребенка №3, Ишимского центра для несовершеннолетних «Согласие». В Томской области подарки были переданы подопечным центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центра социальной помощи семье и детям Парабельского района и Тунгусовского детского дома-интерната.

Кроме того, в рамках акции добровольцами был проведен сбор денежных средств для приобретения бытовой техники, необходимой социальным учреждениям.

«Акция «Подари ребенку Рождество!» - это яркий пример того, как небольшое доброе дело может перерасти в большой проект, социальную значимость которого трудно переоценить. Начало традиции дарить именные подарки детям, лишенным родительского внимания, было положено в 2013 году. С каждым годом число тех сотрудников, кто по велению сердца исполняет детские мечты, растет. В этом году количество участников акции составило более тысячи человек», - рассказал активист корпоративного волонтерского движения, заместитель председателя Совета молодых специалистов Олег Лукьянчиков.

Помощь детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и приютов - одно из важных направлений корпоративного волонтерского движения АО «Транснефть - Западная Сибирь». Вклад добровольцев предприятия в привлечение внимания к вопросам социального сиротства и предложения по их решению в 2021 году были отмечены руководством ПАО «Транснефть». Проект акционерного общества «Чужих детей не бывает» занял первое место в номинации «Помощь детям» в корпоративном конкурсе волонтерских инициатив.