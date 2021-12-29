В Омске пройдет вечер памяти Любови Ермолаевой

13 января здесь собираются не случайно. Это день рождения основателя театра – Любови Иосифовны Ермолаевой. В этот день артисты театра всегда устраивали капустники, розыгрыши, поздравляли Любовь Иосифовну.

Зрителям предлагают вместе с актерами вспомнить эту великую женщину, посмотрев отрывки из спектаклей. Они уже не в репертуаре, но стали знаковыми для этого театра.

В этот вечер омичам покажут отрывки из спектаклей в постановке Любови Ермолаевой:

«Майя»(Л. Разумовская)

«Чайка» (А. Чехов)

«Ненормальная» (Н. Птушкина)

«Таланты и поклонники» (А. Островский)

«Мотылек» (П. Гладилина)

«Оскар и Розовая дама» (Э. Шмитт)

«Жульета» (С. Руббе)

«Билет в оперу» (В. Сологуб)

«Тектоника чувств» (Э. Шмитт)

В программе вечера заняты - Лариса Дубинина, Игорь Малахов, Дмитрий Трубкин, Ирина Разумова, Елена Устинова, Виталий Сосой, Екатерина Романив, Ольга Малахова, Наталья Игнатова и Евгений Сизов!

Ведущие вечера – Татьяна Гашенко и Иван Минеев

Билеты можно приобрести по ссылке - https://quicktickets.ru/omsk-teatr-ermolaevoj/s89 и в кассе театра.

Тел. кассы: 67-36-31

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