В Омск поступили лимитированные монеты городов трудовой доблести

Тираж составил 1 млн штук Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Омское отделение Банка России сообщило о поступлении монет серии «Города трудовой доблести». Они посвящены Омску, Екатеринбургу, Иваново и Боровичам. В скором времени омичи смогут завладеть лимитированной серией в банках региона. Тираж составил 1 миллион штук.

- Банк России утверждает план выпуска инвестиционных и памятных монет на три года вперед. Но вы исключительных случаях можно подать заявку на выпуск дополнительных монет или даже целых серий. Таким случаем в 2020 году стал приказ Президента, по которому Омск вместе с другими городами получил звание Города трудовой доблести, - поясняет начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск Банка России Наталья Гермизеева.

Отличить монету от стандартных десятирублёвых не сложно: на лицевой стороне изображены ветви лавра и дуба, знак Московского монетного двора, число 10 и надписи «рублей», «Банк России» и «2021». На оборотной стороне — фрагмент памятника омским труженикам тыла, нанесены надписи «Омск» и «Города трудовой доблести».