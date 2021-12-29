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Общество29 декабря 2021 12:47

В Омск поступили лимитированные монеты городов трудовой доблести

В общий оборот деньги поступят через коммерческие банки
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тираж составил 1 млн штук

Тираж составил 1 млн штук

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Омское отделение Банка России сообщило о поступлении монет серии «Города трудовой доблести». Они посвящены Омску, Екатеринбургу, Иваново и Боровичам. В скором времени омичи смогут завладеть лимитированной серией в банках региона. Тираж составил 1 миллион штук.

- Банк России утверждает план выпуска инвестиционных и памятных монет на три года вперед. Но вы исключительных случаях можно подать заявку на выпуск дополнительных монет или даже целых серий. Таким случаем в 2020 году стал приказ Президента, по которому Омск вместе с другими городами получил звание Города трудовой доблести, - поясняет начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск Банка России Наталья Гермизеева.

Отличить монету от стандартных десятирублёвых не сложно: на лицевой стороне изображены ветви лавра и дуба, знак Московского монетного двора, число 10 и надписи «рублей», «Банк России» и «2021». На оборотной стороне — фрагмент памятника омским труженикам тыла, нанесены надписи «Омск» и «Города трудовой доблести».