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Общество29 декабря 2021 9:29

За сутки ковидом в Омской области заразились 359 человек

Цифры по выздоровлению гораздо выше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области заболеваемость ковидом пока идет на спад.

В Омской области заболеваемость ковидом пока идет на спад.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске начала стабилизироваться ситуация с ковидом. По последним данным за сутки в регионе заразились ковидом только 359 человек. Это почти в два раза меньше, чем было во время пика четвертой волны. За все время пандемии заболели 129 608 человек.

Выздоравливать стало гораздо больше омичей. Уже второй день в Омской области фиксируют около двух тысяч выздоровевших, сегодня их число составило 1 995 человек. За все время пандемии справились с ковидом 115 660 омичей.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки от ковида умерли 10 человек, а за все время пандемии 3 149.