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Общество29 декабря 2021 9:16

За год в Омске построили 22 км линий наружного освещения

Стоимость работ составила порядка 70 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Строительство еще пяти участков линий освещения планируется в 2022 году

Строительство еще пяти участков линий освещения планируется в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии Омска сообщает, что на трёх участках городской сети заработали линии наружного освещения.

Фонари теперь горят вдоль дороги через посёлок 7-ой Кирпичный, в переулке Безымянный и по улице 6-ая Ленинградская. Строительство этих трёх участков обошлось муниципалитету в 6,2 млн рублей.

К слову, в этом году только в городе Омске было построено 7 линий наружного освещения. Сейчас светлее стало на улице Завертяева - между микрорайонами и по дороге к школе. Светильники появились и на известном своей аварийностью Красноярском тракте. Также уличное освещение в этом году подключили в микрорайоне «Серебряный берег» и на улице Светловской.

В перспективе следующего года строительство линий освещения на улицах 17-ой и 19-ой Амурских, 30-ой Северной, 40 лет ракетных войск и Аносова.