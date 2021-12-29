За год в Омске построили 22 км линий наружного освещения

Строительство еще пяти участков линий освещения планируется в 2022 году Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии Омска сообщает, что на трёх участках городской сети заработали линии наружного освещения.

Фонари теперь горят вдоль дороги через посёлок 7-ой Кирпичный, в переулке Безымянный и по улице 6-ая Ленинградская. Строительство этих трёх участков обошлось муниципалитету в 6,2 млн рублей.

К слову, в этом году только в городе Омске было построено 7 линий наружного освещения. Сейчас светлее стало на улице Завертяева - между микрорайонами и по дороге к школе. Светильники появились и на известном своей аварийностью Красноярском тракте. Также уличное освещение в этом году подключили в микрорайоне «Серебряный берег» и на улице Светловской.

В перспективе следующего года строительство линий освещения на улицах 17-ой и 19-ой Амурских, 30-ой Северной, 40 лет ракетных войск и Аносова.