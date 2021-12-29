Управлением Россельхознадзора по Омской области проведена пресс-конференция по итогам работы за 2021 год

В мероприятии приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой информации, отраслевых изданий, посредством онлайн-трансляции участвовать в пресс-конференции и озвучивать интересующие вопросы имели возможность все желающие.

Олег Николаевич акцентировал внимание собравшихся, что главными целями работы Управления Россельхознадзора являются недопущение оборота некачественной и небезопасной продукции животного и растительного происхождения, предупреждение заноса и распространения опасных болезней, общих для человека и животных, сохранение фитосанитарного благополучия региона, а также надзор за эффективным использованием земельных ресурсов в части земель сельхозназначения и обеспечением плодородия почв.

29 июня текущего года вступил в силу №522-ФЗ, которым Россельхознадзору вернули полномочия в сфере безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. Наше ведомство до 2011 года контролировало данный рынок. Список возвращенных полномочий сокращен, часть функций возложено на другие надзорные органы.

Россельхознадзор противодействует ввозу в страну некачественных и контрафактных препаратов, Правительством утвержден список пунктов пропуска, через которые можно завозить пестициды и агрохимикаты. На базе системы «Цербер» формируется перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих их оборот. На сегодня Управлением внесено более 3,5 тысяч объектов, осуществляющих применение пестицидов и агохимикатов на территории Омской области. Россельхознадзором создана информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, 144 субъекта нашего региона включены в систему «Сатурн».

В рамках реформы сферы контрольно-надзорной деятельности с 1 июля текущего года вступил в силу 248-ФЗ. Его цель - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Нарушителям первоначально выдается предупреждение, а в случае повторного или неоднократного неисполнения обязательных требований, - его привлекают к административной ответственности. Только за 2021 год специалистами Управления выдано более 1000 предупреждений.

За истекший период 2021 года Управлением выявлено более 4,5 тысяч нарушений в сферах ветеринарии, карантина растений, семеноводства, земельного надзора.

Омская область остается неблагополучной по различным заболеваниям животных. На территории региона было зарегистрировано 44 неблагополучных пункта по ряду заболеваний: бешенство диких животных, ИНАН, парагрипп, лейкоз КРС. Важным аспектом является профилактика на каждом подворье.

В ходе мероприятия были затронуты ключевые вопросы по работе на территории страны обязательной электронной ветеринарной сертификации. За пройденный этап с уверенностью можно сказать ФГИС «Меркурий» - большой шаг в вопросе повышения прозрачности рынка. Служба регулярно выявляет попытки реализации компаниями продуктов с истекшим сроком годности, нарушение баланса входной и выработанной продукции, а также предприятия-фантомы.

Большое внимание уделяется качеству пищевой продукции. По мониторингу и госзаданию отобрано 1442 проб продукции и сырья животного происхождения, положительных – 113 (по микробиологическим показателям, остаткам лекарственных средств). Прекращено действие 38 деклараций о соответствии, 20 – на молочную продукцию,13 – на мясную продукцию, 4 – на корма, 1 – на рыбную продукцию.

В 2021 году в личных подсобных хозяйствах выявлено 350 нарушений обязательных ветеринарных требований. Совместно со специалистами регионального УМВД проведено 100 рейдов по несанкционированной торговле, снято с реализации и уничтожено 650 кг опасной и некачественной продукции животного происхождения.

Очень важным для нашего региона и страны в целом является экспорт зерна. Основные экспортируемые культуры: зерновые, масличные, зернобобовые; страны: Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Азербайджан. Отгружено более 700 тыс. тонн зерна. В конце года в ведомстве столкнулись с фактами нелегального вывоза растительной продукции из Омской области, пресечен незаконный вывоз порядка 900 тонн омского зерна в соседнее государство.

Управление Россельхознадзора осуществляет контроль за подкарантинной растительной продукцией, поступающей в Россию из других стран. В течение года на границе досмотрено 102 тыс. тонн растительной продукции, возвращено около 4 тыс. тонн (недействительные фитосанитарные сертификаты, отсутствие ФСС, несоответствие информации в документах). В 51 случае ввоза продукции выявлено 5 видов карантинных объектов (повилика, восточная плодожорка, южноамериканская томатная моль, вирус мозаики пепино, западный (цветочный) трипс). Вся зараженная растительная продукция возвращена отправителю.

В рамках государственного земельного надзора проконтролировано почти 18 тыс. га. Выявлено 1250 нарушений, в оборот введено 2,5 тысячи ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках пресс-конференции также состоялось подведение итогов конкурса журналистских работ на тему «Электронная ветеринарная сертификация. Новые стандарты качества». Заслуженные призы и грамоты получили корреспонденты газеты «Четверг», ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» (радио) и ГТРК «Омск» (12 канал). Представители редакционных коллективов, активно освещающие проблемы эпизоотической и фитосанитарной безопасности региона, также были отмечены благодарственными грамотами.

Подводя итоги мероприятия, руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Николаевич Подкорытов отметил, что, несмотря на совершенствование системы контроля, работы у ведомства остается по-прежнему много. И она будет выполняться качественно и на высоком профессиональном уровне.