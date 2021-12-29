На проблемном переходе у «Кристалла» в Омске установят ограждения

В авариях на этом перекрестке серьезно пострадали люди.

Омичи уже давно жалуются на пешеходный переход в районе Нефтяников напротив «Кристалла». Там переход дороги организован в две фазы, и пешеходам приходится стоять посреди дороги на островке безопасности, пока снова загорится зеленый.

Из-за этого уже неоднократно страдали люди. Только в этом году на островке безопасности водители дважды сбили пешеходов. В обоих случаях водители нарушали ПДД. Как рассказал и.о. директора департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец, перекресток ожидают перемены.

– Первое, что мы сделаем, – защитим пешеходов, которые стоят на этом островке безопасности, металлическими ограждениями. А второе – это перенос остановки общественного транспорта за перекресток, за улицу Химиков, - отметил Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш». - Это снизит пешеходный транзит и транспортную нагрузку на этот участок.