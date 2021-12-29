Омичи ищут способы проходить в торговые центры без QR-кодов

Проверка QR-кодов на входе не останавливает омичей без них от походов в торговые центры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске с ноября действует система QR-кодов. Если следовать правилам, то при входе в торговый центр, ресторан, музей или кинотеатр нужно предъявить код, который подтвердит вакцинацию или то, что человек переболел ковидом. Эти меры ввели во многих регионах страны, в Омской области на ужесточение пошли из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом. Он как раз пришелся на ноябрь и декабрь.

Многие омичи до сих пор против прививок, а есть те, кто против прививок ничего не имеет, но показывать QR-код при визите в ТЦ не желает. Кто-то просто отказался от походов в людные места, а кто-то ищет обходные пути. Тиктокер из Омска Антон Шевелев в своем блоге записал несколько видео, на которых в нескольких ТЦ прошел без QR-кода. Где-то в этом помогла пожарная лестница, где-то получилось пройти под заградительной лентой, а где-то и вовсе просто проскользнуть мимо проверяющего, пока он проверял коды других посетителей.

В комментариях подписчики в основном одобряют блогера и шутят над ситуацией. А QR-коды тем временем в Омске официально продолжают действовать. Эту меру на последнем оперштабе решили оставить в силе.