В Омске перезапустят автобусный маршрут №20

Когда именно маршрут станет регулируемым, не известно. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске продолжают регулировать маршрутную сеть. Часто вносятся изменения, чтобы обеспечить комфортный проезд для граждан. Готовятся к амбициозному проекту введения нескольких троллейбусных маршрутов на Левобережье. Но для этого еще предстоит провести ремонт контактной сети.

Сегодня стало известно о еще одном изменении. Маршрут №20, который появился в 2015 году и сейчас работает по нерегулируемому тарифу, планируют перезапустить. Об этом сообщил телеграмм канал «Комнатный урбанист». Дептранс планирует сделать маршрут регулируемым.

Это точно повлечет за собой ощутимые изменения. Планируется, что вместо газелей, на нем будут работать 24 автобуса средней вместимости, а в часы пик интервал движения составит всего 10 минут. С такой периодичность сейчас ходят магистральные маршруты.