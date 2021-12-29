В Омске запретят продавать алкоголь на новогодних массовых мероприятиях

За соблюдением ограничений в торговле будет следить полиция. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже знакомая омичам практика ограничение продажи алкогольных напитков будет действовать и на новогодних гуляньях в этом году. Об этом омичей предупредила администрация города. Уточнили, что продавать спиртное запретят не только на самих площадках для мероприятий, но и в магазинах неподалеку.

Массовые мероприятия планируют провести в очном формате в:

- Омской крепости;

- сквере им. Алтунина;

- на Соборной площади.

Вблизи этих мест нельзя будет купить даже слабоалкогольные напитки, такие как пиво и коктейли. Контролировать это будут полицейские.