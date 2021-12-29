17-летнему омичу грозит штраф за оправдание терактов в Париже

За оправдание терроризма омичу придется заплатить. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске завершили расследование дела 17-летнего подростка, которого обвиняли в оправдании терроризма. Как уточнили в следкоме, молодой человек писал комментарии соответствующего содержания в Интернете под новостями о нападении террориста в пригороде Парижа.

Как выяснили следователи, омич создал левый аккаунт с которого и размещал посты с оправданием действий преступника. Позже он оставлял подобные комментарии под новостями о теракте. На его действия обратили внимание сотрудники полиции. В ходе следствия подросток признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а дело уже направили в суд для рассмотрения.

За оправдание терроризма ему грозит крупный штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.