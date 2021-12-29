В Омске дело главы сгоревшей деревни Каракуль направили в суд

Президент Татарстана выделил 3 млн рублей сгоревшей омской деревне Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Глава Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области Лейла Мухаметшина предстанет перед судом. По информации регионального следственного комитета, расследование уголовного дела по статье халатность - завершено.

Напомним, 6 мая в деревне Каракуль Большереченского района произошла масштабная трагедия. 14 домов превратились в пепел. Огонь пришел со стороны полей. Виновником бедствия власти определили главу, которая не обеспечила пожарную безопасность местности.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину.

- Предприняла действия по выплате пострадавшим гражданам компенсации и гуманитарной помощи на общую сумму 9 миллионов рублей, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - подчеркнули в Следственном комитете РФ по Омской области.

К слову, сгоревшую дотла деревню всё-таки удалось восстановить. В сентябре каракульцы уже отмечали новоселье. В масштабном празднике приняли участие глава региона Александр Бурков и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев