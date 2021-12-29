Омичи могут наблюдать за строительством «Арены Омск» онлайн

Омичи могут следить за строительством и внутри "Арены". Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

В Омске к финальным этапам близится строительство новой «Арены». Ее должны успеть закончить до начала молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Сейчас само здание возвели и уже приступили к работам внутри. Недавно «Арену» уже подключили к отоплению. Теперь следить за ходом работ омичи смогут не только снаружи, но и внутри.

- Установили камеру внутри чаши новой Арены в Омске, подключайтесь! №6 — выбирайте и наблюдайте, - сообщили в пресс-службе ХК «Авангард».

Камера показывает, как проходят работы внутри здания. Сейчас до финальной отделки там еще далеко, но видно, что работы ведутся. Закончить все строители обещают в срок.