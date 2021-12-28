В Омской области женщина-инвалид чуть не осталась на улице по вине родного брата

Брат воспользовался беспомощностью родной сестры в решении квартирного вопроса Фото: Артем КИЛЬКИН

Областной суд обязал омича вселить в квартиру родную сестру-инвалида. Ранее решением Советского районного суда она была выселена из квартиры, в которой вместе с материю и братом проживала с 2015 года.

После смерти матери ситуация резко изменилась, и женщина, которая получала уход и защиту от умершей женщины, оказалась фактически беззащитной. Ее брат обратился с иском о признании утраты правом пользования жилым помещением. Заявитель настаивал на том, что сестра, добровольно выехала из квартиры и связи с братом не поддерживает.

Ответчик обратилась в суд со встречным иском о вселении и сообщила, что пользоваться квартирой брат ей не позволяет против ее желания. Женщина, передвигающаяся только на инвалидной коляске, указала, имеет регистрацию по месту жительства в спорном помещении. После смерти матери брат выселил ее из квартиры и увез к сводной сестре, поменяв замки от входной двери.

Районный суд сначала притязания брата удовлетворил. Но Омский облсуд при рассмотрении апелляции установил, что истец в спорной квартире никогда не проживал, коммунальные услуги не оплачивал, после смерти матери решил продать квартиру и, возможно, таким образом погасить накопившиеся долги. При этом с 2017 года у женщины-инвалида из пенсии продолжали удерживать плату за коммунальные услуги в квартире, откуда ее выгнали.

Судебная коллегия признала за женщиной право пользования жилым помещением и обязала вселить ее обратно. Брат на такое судебное решение подал жалобу, но в этот раз ему было отказано.