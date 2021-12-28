В Омской области от пожара спасли частный дом

Для тушения пожара привлекли 39 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сегодня днем в селе Дружин Омского района пожар чуть не захватил несколько жилых домов. Избежать этого помогло только своевременное обращение к пожарным. В МЧС сообщили о возгорании хозяйственной постройки в 15:00, на ликвидацию открытого горения понадобился час.

Огонь чудом не перешел на соседние дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

- Имелась угроза перехода огня на соседний дом. 39 человек личного состава и семь единиц техники были привлечены к борьбе с огнем. Благодаря слаженной работе огнеборцев в 16 часов 01 минуту удалось локализовать пожар, не допустить перехода огня на жилое строение, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар затронул общую площадь 316 квадратных метров, но на жилые постройки не перешел. Пострадавших также не было. Точную причину пожара и сумму ущерба сейчас выясняют.