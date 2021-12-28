Муниципальные бани в Омске 31 декабря будут работать до вечера

Омичи смогут помыться в бане накануне Нового года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно расписание работы муниципальных бань в Омске. Они даже в предновогодний день 31 декабря готовы принимать посетителей до вечера. Многие из бань будут работать до 18:00, а некоторые и до 21:00. Билет в баню стоит 240 рублей, а для льготных категорий граждан 120 рублей. Вот подробное расписание работы бань в праздничные дни.

Расписание работы муниципальных бань. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Первые дни Нового года будут выходными во всех банях. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- В 2021 году омичи посетили муниципальные бани более 200 тысяч раз, из них более 43 тысяч помывок омичи совершили по льготным талонам. Муниципальные бани работают, соблюдая требования Управления Роспотребнадзора по Омской области. Для граждан разработан график посещений, чтобы не допускать скопления людей в помещениях. Реализация билетов осуществляется только при наличии защитной маски, работники бань на входе проводят термометрию. Кроме того, во всех муниципальных банях осуществляется мойка и дезинфекция контактных поверхностей, — пояснил начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Сабаров.