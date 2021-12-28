Омским чиновникам дадут два выходных после прививки от COVID-19

На последней пресс-конференции президент озвучил, что вакцинировано около 60% россиян, в идеале должно быть 95% граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии готовят постановление, которое планируют распространить на всех сотрудников администрации. В соответствии с документом, после вакцинации от коронавируса сотрудник имеет право взять два дополнительных оплачиваемых выходных.

Пока не известно, с чем связана инициатива. Возможно, таким образом сотрудники максимально ограничивают контакты с коллегами.

Рекомендации о двух днях отдыха были закреплены за работающими гражданами и ранее - в октябре, когда в стране встал вопрос о наращивании темпов вакцинации, президент Владимир Путин подписал перечень, где такое поручение значилось.