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Общество28 декабря 2021 10:27

В Омске открыто торгуют контрафактной икрой

Потребитель поддерживает рублем недобросовестных продавцов
Наталья ВИРКУНЕН
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В советские времена икра была не только настоящей: перед фасовкой икринки ценного продукта отбирали по размеру

В советские времена икра была не только настоящей: перед фасовкой икринки ценного продукта отбирали по размеру

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в преддверии Новогодних праздников, вместе с ростом спроса на деликатесную красную икру, выявлены точки продаж и с контрафактной продукцией. При этом продавцы не стесняются - подделки открыто красуются на прилавках омских рынков.

Всего за год из оборота в магазинах города изъято около тонны такой продукции. Инициативу продавцов покупатель поддерживает рублем. Да и внешне суррогат не отличить от деликатеса. Выдает только цена. Даже 100-граммовая баночка не может стоить 200 рублей и ниже.