На территории Омской области с 30 декабря 2021 года поэтапно вводится обязательный раздельный сбор твердых коммунальных отходов

В Омской области внедряется 2-х контейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы, к числу которых относятся бумага, пластик, стекло, металл. В желтый контейнер потребители складируют сухие отходы, в зеленый – смешанные.

С 30 декабря 2021 года реализация проекта по раздельному сбору ТКО начнет действовать в городе Омске. Постепенно, с планомерным и поступательным развитием отрасли обращения с отходами, раздельный сбор (РСО) будет введен на территории всей Омской области.

Введение раздельного сбора ТКО не преследует целей наказания, а обеспечивает системность в развитии сферы обращения с твердыми коммунальными отходами – чем больше отходов будет выбрано для дальнейшей переработки, тем меньше мусора и выбросов попадет на полигоны, в почву, воздух, а значит будет сокращен вред, наносимый природе мусором.

Весь объем раздельно собранных ТКО, на брендированном мусоровозе с пометкой «Раздельный сбор ТКО» будет транспортироваться на мусоросортировочные заводы, построенные региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Магнит». После обработки (сортировки) на заводах извлеченный полезные фракции будут отправлены во вторичную переработку.

Напомним, что к промышленной обработке ТКО Омская область приступила 3 сентября 2019 года. В этот день был запущен в работу первый в истории Омской области мусоросортировочный завод, расположенный в Кировском округе.

В марте 2021 года региональный оператор Омской области по обращению с ТКО – компания «Магнит» запустила в промышленную эксплуатацию второй мусоросортировочный завод. В настоящее время заводскую сортировку проходит порядка 80% городского мусора.

В связи с введением на территории города Омска раздельного сбора отходов, мусоросортировочные заводы регионального оператора переведены на специальный регламент работы – оборудование перенастроено на прием и сортировку сухой фракции ТКО. Все работники регионального оператора прошли переобучение и готовы к работе в новых условиях.

Генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян отметил, что уже с января 2022 года регоператор начнет масштабную разъяснительную работу с населением.

Пресс-службой компании разработаны макеты разъяснительных листовок, табличек и буклетов о том, как правильно начать разделять отходы.