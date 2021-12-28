«Росводоканал Омск» сообщил о готовности к Новому году и напомнил о правилах пользования канализацией

Для обеспечения непрерывной работы объектов водоподготовки и очистки стоков ежесуточно будут задействованы более 80 сотрудников омского водоканала. На предприятии созданы необходимые запасы материалов и химических реагентов. 27 бригад аварийно-восстановительных работ готовы оперативно локализовать и ликвидировать нештатные ситуации на сетях. Для внеплановых работ подготовлено 78 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы, баровые машины, бульдозеры и автокраны. Сотрудники лабораторного центра будут проводить постоянный контроль качества питьевой воды на сооружениях водоподготовки и в городской распределительной сети.

«Каждый год перед новогодними праздниками, мы проводим комплекс работ, направленный на оперативное устранение повреждений или засоров на сетях. Наша задача обеспечить горожан бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения в период каникул. Особое внимание уделяем проверке наличия и технического состояния крышек люков в местах массового отдыха омичей. Проводим внеочередные обходы водопроводных и канализационных сетей», — рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Вопреки многолетней традиции, на предприятии не прогнозируют увеличения водопотребления в последний день уходящего года. Омичи массово устанавливают приборы учёта и экономнее расходуют воду. 31 декабря в город подается всего на 5-10% питьевой воды больше, чем в другие дни.

Во избежание возникновения засоров омский водоканал напоминает горожанам, что городская канализация не предназначена для сброса мусора. Пищевые отходы, полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены необходимо утилизировать как твёрдые коммунальные отходы.

Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75-16-00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75-04-00 (диспетчерская по водоотведению).

Также напомним, что плановые отключения холодного водоснабжения на период новогодних праздников отменены.