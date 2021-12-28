В Омской области за сутки от ковида выздоровели почти 2 тысяч человек

Заболеваемость ковидом пошла на спад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвертая волна ковида точно подходит к концу, об этом говорят последние данные о заболеваемости. Согласно им, за сутки в Омской области выявили всего 375 новых случаев ковида, за все время пандемии в регионе заболели 129 249 человек.

А вот показатели выздоровевших сегодня удивляют. Таких цифр омичи в сводках еще не видели. За сутки врачи выписали 1 996 человек. За все время пандемии в региона справиться с болезнью удалось 113 665 человек.

Несмотря хорошую динамику по выздоровлениям, смертность продолжает оставаться на одном и том же уровне. За сутки зафиксировали 10 летальных случаев, а за все время пандемии в Омске умерли 3 139 человек.