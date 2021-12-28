Омских дошколят учат конструированию

Дети всегда и с удовольствием что-то строят Фото: пресс-служба администрации города Омска

Одно из любимых и увлекательных занятий для детей 13-го омского сада - конструирование. Как утверждают воспитатели учреждения, в процессе конструирования ребенок легче усваивает знания, умения и навыки, получает представление о форме и размере предметов, их свойствах, познает цвета и оттенки.

- Чем конструирование привлекает ребенка? Прежде всего тем, что оно близко к настоящей трудовой деятельности. Дети отображают реальные объекты, придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. Конструирование также тесно связано с игровой деятельностью: дети сооружают постройки, неоднократно перестраивают их во время игры, отбирают детали, обдумываются способы, планируют и контролируют процесс, - объясняет педагог-психолог учреждения Ксения Туголукова.

В раннем возрасте конструирование слито с игрой; в младшем - игра уже побудитель к конструированию. К старшему дошкольному возрасту сформированное полноценное умение конструировать стимулирует развитие сюжетной линии игры и, более того, приобретает сюжетный характер дети создают несколько конструкций, объединённых одним сюжетом.