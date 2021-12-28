Омичи увидят Кремлевскую елку

Впервые за всю историю новогодняя елка в Кремле пройдет в трансляции, омичи увидят ее только по телевизору Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционное новогоднее представление на сцене Государственного Кремлёвского дворца пройдёт без зрителей в зале. Формат выбран из-за ограничительных мер. И впервые премьеру новогоднего шоу «Кремлёвской ёлки» увидят сразу все дети России, в том числе Омской области. Трансляцию будет вести телеканал «Карусель». Она состоится 31 декабря в 19 часов по омскому времени.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Ефремом Подгайцом. В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний. Волшебник Стеклодув создаёт стеклянные шары и в каждую игрушку помещает героев сказок. На сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка. В представлении задействовано более ста актёров и артистов балета.

- Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мешают нам пригласить десятки тысяч маленьких зрителей на главный новогодний праздник. Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить традицию проведения новогодних ёлочных представлений в Кремлёвском дворце. И в этом году мы вновь ставим волшебный спектакль, который благодаря телевизионной трансляции смогут увидеть в последний вечер уходящего 2021 года жители всей России, — отметил гендиректор Кремлёвского дворца Пётр Шаболтай.

С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением.