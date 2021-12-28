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Общество28 декабря 2021 7:30

Омскому бизнесмену Бабикову разрешили вырубить деревья деревья, взамен потребовали компенсационные высадки

24 дерева предприниматель уже посадил
Наталья ВИРКУНЕН
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Застройщику разрешили вырубить часть деревьев на улице Тарской

Застройщику разрешили вырубить часть деревьев на улице Тарской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте омской мэрии опубликовали протокол с заседания комиссии по вопросам зеленых насаждений, оно состоялось 17 декабря.

Одна из заявок на вырубку на участке в границах улиц Рабиновича, Тарской и Третьяковской, напротив Крестовоздвиженского собора поступила от застройщика Антона Бабикова. Причем повторно, первый раз ему отказали.

Предприниматель просил разрешения на снос 8 деревьев, в том числе 6 кленов, 1 тополя, 1 ивы, а также 20 квадратных метров поросли для строительства нового жилого комплекса. В этот раз комиссия его заявку одобрила. Взамен застройщик выполнил компенсационную высадку 24 деревьев.

36 ив также высадят по завершении проекта строительства.