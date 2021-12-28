В Омске на улицах города заметили тяжелую военную технику

Ракетную установку везли по улицам города. Фото очевидца из паблика «Инцидент Омск» ВКонтакте.

Вчера в омских соцсетях появилась информация пользователей с фотографиями тяжелой военной техники. Артиллерийскую установку перевозил тяжеловоз. Картина не самая привычная для повседневного городского пейзажа, омичи растревожились не на шутку.

К тому же, на днях над городом кружили самолеты. Возможно, после пресс-конференции Путина, где президент рассказывал об усилении обороноспособности, это также насторожило жителей города.

Сегодня в министерстве региональной безопасности «СуперОмску» пояснили, что это была техника «Омсктрансмаша», и ее перевозили для планового обслуживания.