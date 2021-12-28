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Общество28 декабря 2021 7:15

В Омске на улицах города заметили тяжелую военную технику

В министерстве региональной безопасности объяснили причину ее появления
Наталья ВИРКУНЕН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ракетную установку везли по улицам города. Фото очевидца из паблика «Инцидент Омск» ВКонтакте.

Ракетную установку везли по улицам города. Фото очевидца из паблика «Инцидент Омск» ВКонтакте.

Вчера в омских соцсетях появилась информация пользователей с фотографиями тяжелой военной техники. Артиллерийскую установку перевозил тяжеловоз. Картина не самая привычная для повседневного городского пейзажа, омичи растревожились не на шутку.

К тому же, на днях над городом кружили самолеты. Возможно, после пресс-конференции Путина, где президент рассказывал об усилении обороноспособности, это также насторожило жителей города.

Сегодня в министерстве региональной безопасности «СуперОмску» пояснили, что это была техника «Омсктрансмаша», и ее перевозили для планового обслуживания.