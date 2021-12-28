На Омск надвигается морозный фронт с 30-градусными морозами

Омичам придется пережить еще несколько морозных дней. Фото:ventusky.com

Несмотря на кратковременное потепление в уходящем 2021 году омичей еще ждут морозы. По данным сервиса Вентускай, на регион надвигается морозный фронт, в эпицентре которого температуры будут опускаться ниже -30 градусов. Но Омску это не грозит.

По прогнозам, фронт накроет Омск 29 января и уйдет только 31 января. В эти дни омичам обещают морозную погоду. В северный районах области, которые находятся ближе к центру фронта ночные температуры и вовсе прогнозируют до -35 градусов. Радует, что это продлится недолго. Уже 1 января в Омской области установится гораздо более теплая погода. И все новогодние праздники суровых морозов не обещают.