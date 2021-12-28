1 января омские автобусы будут ходить до обеда

Омчам придется заранее планировать свои поездки 1 января. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Новогодние праздники общественный транспорт в Омске будет ходить по маршруту выходного дня, но исключением станет 1 января. В этот день пассажиропоток идет совершенно иначе.

- По данным автоматизированной системы оплаты проезда, 1 января количество пассажиров в городском транспорте значительно меньше, чем в обычный будний день. На основании анализа пассажиропотока на 1 января сформированы графики движения общественного транспорта, - отметили в пресс-службе дептранса.

График действительно значительно отличается даже от расписания выходного дня. Судя по нему ходить общественный транспорт начнет с раннего утра. Уехать можно будет уже в начале седьмого, а вот вечером прокатиться на автобусе не получится. Большинство транспорта в последний рейс отправятся около 12:00 – 13:00. Также значительно будет увеличен интервал движения транспорта. Мы насчитали всего четыре маршрута, которые сделают вечерние рейсы.

№12 от остановки «Малунцева» отправится в 20:40, а от «поселка Большие Поля» в 21:30;

№13 от остановки «поселок Чкаловский» отправится в 19:47, а от остановки «микрорайон Осташково» в 19:50;

№21 от остановки «ДСК-2» отправится 19:50, а от остановки «Кожевенный завод» в 20:57;

№49 от остановки микрорайон Первокирпичные отправится в 20:58.

С расписанием остальных маршрутов можно ознакомиться здесь.