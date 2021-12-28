Омич отсудил у стоматологии 75 тысяч рублей за некачественное лечение

Омичу пришлось делать операцию из-за некачественного лечения зубов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омич подал в суд на стоматологическую клинику, которая, по его мнению, оказала некачественное лечение. Проблемы у мужчины начались в январе 2021 года. Он обратился в клинику, где поставили диагноз «перикоронит». Госпитализировать его не стали, но лечение провели, вот только лучше не стало. Заболевание начало прогрессировать, из-за чего пришлось делать серьезную операцию. Омич был уверен, что во всем виноваты медики, которые изначально вовремя не отправили его на госпитализацию. С этими претензиями он и отправился в суд.

Но Центральный районный суд встал на сторону медиков и не удовлетворил требований омича. Он решил обжаловать решение. В этом его поддержала прокуратура. Второй суд полностью отменил решение первого суда и взыскал с клиники 50 тысяч штрафа за причинение морального вреда и еще 25 тысяч за отказ сделать выплаты добровольно.